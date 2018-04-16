На Россию надвигаются опасные заморозки

В Гидрометцентре сообщили о наступлении опасных заморозков

На большей части страны в начале новой недели сохранится неустойчивая апрельская погода: днем будет тепло, а по ночам возможны заморозки, где-то даже с мокрым снегом.

Больше всего пока везет центральным областям, в полной мере ощутившим мартовские холода. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в центре сейчас хозяйничает антициклон, который и принес с собой майское тепло.

Москве и Подмосковье в начале недели погода без осадков. В понедельник +15…+17 градусов. Во вторник и среду без ночных заморозков: ночью плюс 2-7, днем 14-19 градусов тепла. И такая хорошая погода продержится до 18 апреля.

А в четверг ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +2…+7 градусов, а днем 13-17 тепла. Правда, ветер изменит свое направление на северное и к следующим выходным — 21 и 22 апреля — ночью ожидается плюс 1-6, а днем плюс 11-16 градусов. Ветер будет северо-западный и западный.

На северо-западе днем плюс 13-18. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях кратковременный дождь и днем плюс 15-19 градусов. В Карелии в начале недели +5…+10 градусов. Местами до +15 и без осадков.

На севере европейской территории с прохождением атмосферных фронтов не обойдется без дождя. В Ненецком округе очень ветрено. И еще совсем по-зимнему. Днем там -2…-7, на северо-востоке Ненецкого округа -2…-6 градусов. В Архангельской области до 10 тепла. В Вологодской — плюс 9-14 градусов. В восточных районах области небольшие осадки. В Сыктывкаре Республика Коми ) плюс 5-10 градусов.

Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа по ночам ожидаются заморозки, опасные для косточковых деревьев, которые уже цветут. А плодовые распускаются. Ночью воздух будет остывать до -1…-3 градусов и есть опасность гибели плодовых деревьев. На черноморском побережье ветрено.

Температура там: +19…+21 градус. Столько же и в Краснодаре

В центральных районах Красноярского края по ночам возможен снег, днем до плюс 3-8 градусов. На юге Красноярского края и в Хакасии дожди и днем около 10 градусов тепла. От Новосибирска до Кемерово мокрый снег. В Эвенкии 0 — плюс 5, на севере небольшой мороз — минус 7. На севере Таймыра до минус 15-20, на юге — до минус 13. На Алтае плюс 6-12 градусов. В Омской и Тюменской областях прохладно, но к началу недели потеплеет до плюс 8-10 градусов.

На севере Сибири очередной циклон с европейской части возвращает зимний характер погоды. На Ямале снег и метель, днем там минус 1-6. По ночам вообще до минус 19-ти. В Ханты-Мансийском округе ночью минус 8-12, днем 0— плюс 2.

На Сахалине осадки заканчиваются. Ночью минус 1-3, днем до плюс 10. На Курилах, наоборот, непогода. Днем +1…+6 градусов. До плюс 6 на юге Камчатки. На восточном побережье сыро и ветрено. На севере небольшой снег — днем около нуля. В Приморском крае до +12. На севере по ночам до -4.

На северо-западе Якутии сильные снегопады. Совсем иная картина в южной половине Якутии, которая окажется во власти антициклона с Китая . Там сухо и тепло, днем 3-8 со знаком плюс. На юго-западе — до +15. В столице республики днем уже совсем весна — солнечно и до +7.