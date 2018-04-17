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Синоптики сообщили о похолодании в Москве в конце недели
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Синоптики сообщили о похолодании в Москве в конце недели 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
Похолодание и дожди ожидаются в конце этой недели в Москве. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
«17 апреля в Центральной России станет последним аномально тёплым днем в апреле. Так, на базовой московской метеостанции ВВЦ воздух к 16:00 прогрелся до +19,3 °С, на Балчуге до +20,4 °С … Однако уже в ближайшие часы ситуация в атмосфере начнет меняться кардинальным образом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среда, 18 апреля, ознаменуется резким ухудшением метеоусловий.
«Виной тому станет североатлантический циклон, который принесёт с собой облака, обложные дожди и холодный воздух, что вернёт температурный фон из аномального тепла в климатическое русло середины весны», — подчеркнули синоптики.
Кроме того, в воскресенье, 22 апреля, пройдут кратковременные дожди, похолодает.
«В ночь на понедельник местами не исключён небольшой мокрый снег, столбики термометров устремят к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — заключили в «Фобос».
Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре.
Также издание «Юга.ру» сообщало, что в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение с 14 по 16 апреля.
RT на русском: последние новости
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