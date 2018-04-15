Паводок 2018: жители постят в соцсетях фото затопленных огородов и дворов

Тёплое начало апреля привело к таянию снега. В социальных сетях появились первые фотографии подтопленных территорий в этом году.

Например, паблик подслушано Кудымкар сообщает об обстановке в деревне Большая Серва Кудымкарского района. На фотографиях видно, что вода стоит в огороде, полноводными ручьями бежит по улицам.

Однако синоптики сообщают о том, что в связи с похолоданием, паводка стоит ждать не раньше 20 апреля.

«С 16 апреля возможно масштабное вторжение из Канадской Арктики. Таким образом, вторая декада апреля ожидается самой холодной с 2004 года. Снег практически не будет таять на всей территории края, за исключением населенных пунктов. Начало половодья на реках края ожидается, судя по всему, не ранее 20 апреля», — сообщает ГИС центр ПГНИУ.