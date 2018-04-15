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Паводок 2018: жители постят в соцсетях фото затопленных огородов и дворов
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Паводок 2018: жители постят в соцсетях фото затопленных огородов и дворов 

АиФ Пермь 34 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Тёплое начало апреля привело к таянию снега. В социальных сетях появились первые фотографии подтопленных территорий в этом году.
Например, паблик подслушано Кудымкар сообщает об обстановке в деревне Большая Серва Кудымкарского района. На фотографиях видно, что вода стоит в огороде, полноводными ручьями бежит по улицам.
Однако синоптики сообщают о том, что в связи с похолоданием, паводка стоит ждать не раньше 20 апреля.
«С 16 апреля возможно масштабное вторжение из Канадской Арктики. Таким образом, вторая декада апреля ожидается самой холодной с 2004 года. Снег практически не будет таять на всей территории края, за исключением населенных пунктов. Начало половодья на реках края ожидается, судя по всему, не ранее 20 апреля», — сообщает ГИС центр ПГНИУ.
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