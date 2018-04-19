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Доставайте зонтики: в Екатеринбург к выходным придут дожди
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Доставайте зонтики: в Екатеринбург к выходным придут дожди 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодняшний день в Екатеринбурге станет самым тёплым на этой неделе, но к выходным снова немного похолодает. Такой прогноз дают в местном отделении гидрометцентра. Ожидается мокрый снег и дождь, так что самое время достать зонтики, запылившиеся за зиму.
Ночью столбик термометра в ближайшие дни будет колебаться на отметках около 0 градусов, а вот днём от сегодняшних +14 °С уже к субботе температура опустится до +5 °С. Кроме того, обещают северные ветра, так что одевайтесь теплее, когда соберётесь прогуляться.
Сегодня, 19 апреля, в Екатеринбурге будет переменная облачность без существенных осадков, температура +12… +14 °С, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду.
В пятницу, 20 апреля, будет облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем дождь. Температура днём будет +12… +14 °С, ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, порывы до 13 м/с.
В субботу, 21 апреля, снова облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, днем переходящий в дождь. Температура опустится до +5… +7 °С, ветер северный 4-9 метров в секунду.
Напомним, сегодня на территории Екатеринбурга и всей Свердловской области действует предупреждение об атмосферном загрязнении — в городах смог.
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