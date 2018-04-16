В ПФО сократилось число подтопленных территорий

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Число подтопленных территорий в большинстве регионов Приволжского федерального округа (ПФО) сократилось. Ночные похолодания способствуют понижению уровня воды в Саратовской, Пензенской, Ульяновской областях и Чувашии . При этом в Башкирии , где большие реки вскрылись позднее многолетних сроков из-за прохладной погоды в марте, пик паводка еще не пройдет. Об этом рассказали в понедельник ТАСС в региональных управлениях МЧС

Вода уходит

По данным гидрометцентра Саратовской области, за прошедшие сутки на большинстве рек наблюдали спад уровней воды, и хотя подтопленных территорий все меньше, в регионе продолжает работать межведомственный оперативный штаб. «Подтопленными остаются более 660 придомовых территорий в четырех районах, а также 14 жилых домов в городе Аткарск . Также в результате паводка перелиты 13 низководных мостов, пять участков автомобильных дорог», — рассказали в управлении МЧС по региону.

Опасный пик паводка в области прошел, сказал в понедельник зампред правительства Саратовской области Александр Буренин . «Идет работа по подсчету причиненного паводком ущерба в дорожном комплексе, а также в личных подворьях, куда дошла талая вода», — добавил чиновник.

Стабилизировалась ситуация в Пензенской области , где больше всего пострадал Сердобский район, здесь продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. За последние дни уровень воды спал почти на 2 м, однако еще около 400 домов остаются подтопленными. «Из 1,1 тыс. домов, которые были подтоплены, таких осталось 390. Люди уходят из пунктов временного размещения, потому что в домах появляются условия для жизни. Сейчас в пунктах находятся лишь 20 человек», — сказал глава администрации Сердобского района Александр Бедикин в понедельник в ходе правительственной видеоконференции.

Вода ушла из большинства затопленных домов в Мокшанском районе области, где также сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Сейчас начали подачу в здания газа и электроэнергии.

Из-за ночных похолоданий паводок идет на спад в Чувашии, сейчас подтопленных населенных пунктов и объектов нет, отметили в региональном управлении МЧС.

Похожую ситуацию наблюдают в Ульяновской области , где столбик термометра по ночам опускается ниже нуля градусов. В регионе остаются подтопленными несколько низководных мостов через реку Свияга.

Интенсивное таяние льдов

В некоторых регионах в связи с потеплением зафиксировали интенсивное таяние льдов. В Татарстане это стало причиной введения властями режима «Повышенная готовность». По информации управления МЧС по республике, сейчас подтоплены четыре низководных моста и одна грунтовая автодорога в разных районах Татарстана.

В деревню Чиреево в 130 км от Казани , где проживают более 50 человек, после затопления подъездных путей спасатели добирались на спецтехнике, чтобы доставить жителям продукты питания, сообщили в пресс-службе управления.

В Башкирии число подтоплений объектов приближается к 1 тыс., из них 46 случаев спасатели держат на контроле как наиболее проблемные. Пик паводка в республике ожидают в ближайшие дни.

Пермском крае пик паводка прогнозирують к середине мая. Пока же подтоплений в регионе нет. «Все обусловлено погодой — для Пермского края в этом году она благоприятная. Днем уже тепло, идет постепенное таяние, но ночью минусовая температура, и вода успевает уйти», — пояснили ТАСС в пресс-службе краевого главка МЧС.