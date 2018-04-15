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Москвичей предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе 15 апреля
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Москвичей предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе 15 апреля 

ИД «Собеседник» 47 минут назад
Синоптики заявили, что погода в Москве в воскресенье, 15 апреля, будет способствовать ухудшению экологической обстановки.
Ранее Sobesednik.ru писал, что 15 апреля в российской столице ожидается переменная облачность, 17 градусов тепла и ветер, который будет дуть с запада со скоростью 2-5 метров в секунду.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов погодного центра «Фобос», такие синоптические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
В связи с этим москвичей предупреждают об ухудшении экологической обстановки в воскресенье, 15 апреля.
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