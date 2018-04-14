На востоке Москвы зафиксировали однократные превышения нормы по сероводороду

МОСКВА , 14 апреля. / ТАСС /. Автоматические станции мониторинга качества воздуха в Москве «Мосэкомониторинга» зафиксировали однократные превышения предельно допустимого уровня концентрации (ПДК, считается нормой) сероводорода в ВАО и ЮВАО столицы утром 14 апреля. Соответствующую информацию разместили на сайте учреждения.

Сероводород — это бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за предельно допустимым уровнем его концентрации в городе. ПДК для жилых зон сероводорода равен 0,008 мг/м3.

Так, станция в Кожухово (Лухмановская улица, дом 34) зафиксировала 1,25-кратное превышение ПДК по сероводороду (0,01 мг/м3) в 3 утра и затем в 8 утра. Станции на улице Головачева и в Жулебино (улица Маршала Полубоярова, дом 8) показали такое же превышение в 8 утра 14 апреля.