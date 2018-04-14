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На востоке Москвы зафиксировали однократные превышения нормы по сероводороду
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Путин прокомментировал атаку по Сирии

На востоке Москвы зафиксировали однократные превышения нормы по сероводороду 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Автоматические станции мониторинга качества воздуха в Москве «Мосэкомониторинга» зафиксировали однократные превышения предельно допустимого уровня концентрации (ПДК, считается нормой) сероводорода в ВАО и ЮВАО столицы утром 14 апреля. Соответствующую информацию разместили на сайте учреждения.
Сероводород — это бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за предельно допустимым уровнем его концентрации в городе. ПДК для жилых зон сероводорода равен 0,008 мг/м3.
Так, станция в Кожухово (Лухмановская улица, дом 34) зафиксировала 1,25-кратное превышение ПДК по сероводороду (0,01 мг/м3) в 3 утра и затем в 8 утра. Станции на улице Головачева и в Жулебино (улица Маршала Полубоярова, дом 8) показали такое же превышение в 8 утра 14 апреля.
Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и Росгидромет предупреждали, что в ночь на субботу и утром первого выходного дня будут неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере, что может привести к увеличению их концентрации.
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