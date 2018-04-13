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Порядка 30 дорог начнут строить в Подмосковье в 2018 году
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Порядка 30 дорог начнут строить в Подмосковье в 2018 году 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На данный момент в Московской области идет строительство 14 дорог.
О планах по строительству дорог на территории Московской области рассказал глава регионального Минтранса Игорь Тресков в рамках брифинга. Об этом сообщил телеканал «360».
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, в этом году в Московской области начнут строить 30 дорог. Сейчас идет строительство 14. Это реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах, Зенинского шоссе, путепровода в Мытищах. Кроме того, Тресков отметил, что жители ждут появления развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе.
"В этом году закончат первый этап, всего три этапа. Вся развязка заработает в следующем году", — заключил глава Минтранса Подмосковья.
Тресков отметил, что работы по строительству дорог на территории региона идут по плану, некоторые — с опережением. Так, уже готовы опоры моста в Дубне. Работы идут с опережением графика. Завершить строительство планируется к декабрю этого года.
Также глава Минтранса заявил, что в Домодедове летом будет открыта первая часть переезда через железную дорогу на улице Гагарина.
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