Московские службы отремонтировали 86 участков дорог

"Активно проводится ремонт локальных разрушений на дорожном покрытии. Это связано с тем, что в весенний период возникает большое количество таких разрушений. Прежде всего, это связано с изменением погоды, с переходом от устойчивых отрицательных температур к положительным", — сказал он.

За 10 дней проверок, по его словам, были выявлены 153 участка дорог, требующих ремонта.

"После принятых мер 86 участков были оперативно отремонтированы. Это, как правило, занимает 1-2 дня. Сегодня у нас на контроле 77 участков", — добавил Бородулин.

Кроме этого, после зимы в городе в порядок приводят парковочное пространство. На данный момент на контроле ОАТИ 29 объектов дорожного хозяйства, где работы необходимо выполнить вручную.