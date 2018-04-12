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Московские службы отремонтировали 86 участков дорог
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Московские службы отремонтировали 86 участков дорог 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ремонт дорог начался в Москве, уже отремонтировано 86 участков, на контроле властей остаются еще 77, заявил замначальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Леонид Бородулин на пресс-конференции в четверг.
"Активно проводится ремонт локальных разрушений на дорожном покрытии. Это связано с тем, что в весенний период возникает большое количество таких разрушений. Прежде всего, это связано с изменением погоды, с переходом от устойчивых отрицательных температур к положительным", — сказал он.
За 10 дней проверок, по его словам, были выявлены 153 участка дорог, требующих ремонта.
"После принятых мер 86 участков были оперативно отремонтированы. Это, как правило, занимает 1-2 дня. Сегодня у нас на контроле 77 участков", — добавил Бородулин.
Кроме этого, после зимы в городе в порядок приводят парковочное пространство. На данный момент на контроле ОАТИ 29 объектов дорожного хозяйства, где работы необходимо выполнить вручную.
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