Паводковая ситуация в регионах ПФО остается непростой

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Уровень воды в реках Приволжского федерального округа (ПФО) продолжает повышаться, затапливая мосты, участки дорог, жилые дома, придомовые и садовые территории, сообщили ТАСС в региональных управлениях МЧС

Эвакуированные жители еще остаются в пунктах временного размещения в Ульяновской и Саратовской областях, полицейские охраняют их дома от мародеров, а в Починковском и Гагинском районах Нижегородской области люди уже пользуются организованной МЧС лодочной переправой.

"За прошедшие двое суток сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части была организована переправа на лодках более 40 жителей сел Кочкурово и Никольское. Стоит отметить, что большая часть перевезенных граждан села Кочкурово обратилась за помощью к спасателям…, так как некоторым жителям необходимо было получить пенсию", — сообщила пресс-служба управления МЧС России по Нижегородской области.

С конца прошлой недели в этих двух районах паводковыми водами затопило два низководных автомобильных моста через реки Пьяна и Алатырь , но в обоих случаях есть пути объезда. На местах для мониторинга паводковой обстановки и оказания помощи жителям дежурят отряды спасателей. Всего в регионе затоплено 10 низководных мостов в семи муниципальных образованиях.

Дороги под водой

Удмуртии, Мордовии и Затопленными до сих пор остаются низководные мосты и участки дорог в Ульяновской и Саратовской областях, Чувашии Татарстане . Накануне резкий подъем воды произошел в реке Сура в черте Пензы , из-за чего под водой оказалась нижняя прогулочная часть реконструируемой набережной. Сильным течением Суры также сорвало часть понтонного моста в Пензе, спасатели смогли предотвратить его снос к плотине ТЭЦ.

Четырехкилометровую грунтовую дорогу размыло в Апастовском районе Татарстана, из-за чего отрезанными оказались жители деревни Чиреево. Спасатели организуют для жителей лодочную переправу.

Власти Ульяновской области ждут спада интенсивности паводка, чтобы приступить к восстановлению участков дорог в регионе. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта, через 2-3 дня начнутся работы по приведению в порядок мостов и дорог в селах Новое Ирикеево, Сара, Красное Сюндюково, Большие Ключищи, Ишеевка, где подтоплены низководные мосты.

В четверг около двух сел в Ульяновской области уже приступили к восстановлению обочин и проезжей части, которые размыло из-за обильного таяния снега.

Охрана затопленных домов

На особом контроле у региональных властей и специалистов МЧС находятся уже затопленные жилые дома. Десятки домов, придомовых территорий и приусадебных участков подтоплены в Чувашии, Башкирии , Мордовии, Татарстане, Ульяновской и Оренбургской областях.

На территории двух муниципальных районов Саратовской области — Петровского и Романовского — ввели режим чрезвычайной ситуации. В четырех районах в связи с подтоплением жилых домов подготовили пункты временного размещения. Наиболее сложная паводковая обстановка остается в городе Аткарск , где подтоплены 155 домов. Больше 130 жителей временно живут у родственников, а 18 человек — в пункте временного размещения.

Продолжает обостряться паводковая обстановка в Сердобском районе Пензенской области , где уровень реки Сердоба достиг отметки в 6,7 м. В зоне подтопления находится более 40 домов. «Охрана затопленных территорий сотрудниками МВД усилена. Актов нападения мародеров на затопленное жилье пока не выявлялось», — сообщили в администрации Сердобска.

Вместе с тем, врио начальника УМВД по Пензенской области Вадим Ковтун поручил районным подразделениям принимать на временное хранение оружие от жителей подтопленных территорий, чтобы не допустить потери и хищения оружия. Нарушение условий хранения оружия и патронов является административным правонарушением.

В ботаническом саду спасают редкие растения

В Уфе талыми водами затопило редкие растения в Южно-Уральском ботаническом саду-институте, который находится в юго-восточной части города в междуречье рек Уфы и Сутолоки.

"Первый раз за всю историю существования теплицу и оранжерею ботанического сада затопило. Растения плавают, спасаем, как можем, откачиваем воду каждые 30 минут", — отмечали в социальных сетях работники учреждения, где находятся крупные научные коллекции живых растений.

Как сообщил позже журналистам замдиректора сада Анур Гарифуллин, вызывать спасателей не было необходимости, воду сотрудники откачали самостоятельно, сейчас все последствия устранены.