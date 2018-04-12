NASA провело инфракрасный тур по Юпитеру

Видео было создано с помощью изображений, полученных камерой JIRAM. Инфракрасный радар находился на борту автоматической межпланетной станции Juno во время ее четвертого полета над газовым гигантом.

Анимация позволяет взглянуть на различные слои атмосферы Юпитера. На кадрах виден центральный циклон и еще восемь окружающих его вихрей.

С помощью JIRAM удается определить температуру облачного слоя. Так, в опубликованном ролике в красный цвет окрашены холодные участки (до —83°C), в желтый — более теплые (до —13°C).