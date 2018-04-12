Ещё
NASA провело инфракрасный тур по Юпитеру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA провело инфракрасный тур по Юпитеру 

РИА Новости 1 час назад
Фото: in-space
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. NASA опубликовало 3D-анимацию, на которой показана система циклонов на северном полюсе Юпитера.
Видео было создано с помощью изображений, полученных камерой JIRAM. Инфракрасный радар находился на борту автоматической межпланетной станции Juno во время ее четвертого полета над газовым гигантом.
Анимация позволяет взглянуть на различные слои атмосферы Юпитера. На кадрах виден центральный циклон и еще восемь окружающих его вихрей.
С помощью JIRAM удается определить температуру облачного слоя. Так, в опубликованном ролике в красный цвет окрашены холодные участки (до —83°C), в желтый — более теплые (до —13°C).
РИА Новости: последние новости
В Мурманске пожилая женщина пострадала из-за падения наледи с крыши Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы Синоптики рассказали, когда в Москве полностью растает снег
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь333
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники270
Суд изменил приговор Улюкаеву202
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии195
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии60
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение