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В Вятскополянском районе талые воды подтопили несколько населенных пунктов
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В Вятскополянском районе талые воды подтопили несколько населенных пунктов 

Vyatka-grad.ru 52 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В частности, настоящий потоп случился в деревне Нижние Шуни, сообщает gtrk-vyatka.ru.
Как пояснили в администрации Вятскополянского района, дома жителей деревни не пострадали. На место событий выезжала группа специалистов администрации и МЧС.
По словам главы Вятскополянского района Игоря Трифонова, подтопление было вызвано резким повышением температуры воздуха. И это был разовый подъем воды. Игорь Трифонов также пояснил, что на размытых участках дороги сегодня работали дорожные службы. Последствия подтопления устранены.
Все ведомства и экстренные службы района предупреждены о возможном повторении ситуации и находятся в режиме готовности быстро реагировать на очередное подтопление.
Фото — gtrk-vyatka.ru
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