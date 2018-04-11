В Вятскополянском районе талые воды подтопили несколько населенных пунктов

В частности, настоящий потоп случился в деревне Нижние Шуни, сообщает gtrk-vyatka.ru

Как пояснили в администрации Вятскополянского района, дома жителей деревни не пострадали. На место событий выезжала группа специалистов администрации и МЧС

По словам главы Вятскополянского района Игоря Трифонова, подтопление было вызвано резким повышением температуры воздуха. И это был разовый подъем воды. Игорь Трифонов также пояснил, что на размытых участках дороги сегодня работали дорожные службы. Последствия подтопления устранены.

Все ведомства и экстренные службы района предупреждены о возможном повторении ситуации и находятся в режиме готовности быстро реагировать на очередное подтопление.

Фото — gtrk-vyatka.ru