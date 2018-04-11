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Когда в Кузбассе ожидается паводок?
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Когда в Кузбассе ожидается паводок? 

АиФ Кузбасс 33 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Алтайском крае паводок начался рано, уже затопило несколько населённых пунктов. Местные спасатели называют такой разгул стихии непредсказуемым. Какая в Кузбассе паводковая обстановка, выяснял корреспондент «АиФ в Кузбассе».
Наталья Полуэктова
Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова объяснила, что на сегодняшний день на всех реках Кузбасса наблюдается ледостав. «Мы ожидали, что реки на юге области полностью вскроются на прошедших выходных, потому что погода была тёплая, — комментирует ситуацию Наталья Фёдоровна. — В Междуреченске температура поднималась до +21°С. Средняя температура по югу была +18… +19°С. Лёд на Мрассу и Кондоме уже потемнел и стал очень слабым, но тепла всё же не хватило для того, чтобы реки вскрылись. Пока благоприятную роль играет то, что днём тепло, а ночью небольшой морозец. Это сдерживает паводок. Но, конечно, то, как будет развиваться ситуация дальше, зависит от погоды».
По прогнозу синоптиков, неделя в Кузбассе будет тёплой, но практически каждый день будут идти небольшие дожди или мокрый снег. Уровни воды в реках специалисты отслеживают через специальные комплексы видеонаблюдения с онлайн трансляцией. Таких комплексов в регионе 23. Информацию регулярно обобщают и анализируют специалисты единых дежурно-диспетчерских служб. Как отмечает заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов, возглавляющий областную противопаводковую комиссию, Кузбасс полностью готов к началу паводка и к предотвращению развития ситуации по наихудшему сценарию. По словам Дмитрия Семёновича, специалисты вовремя прочистили и отремонтировали ливнёвки и водопропускные трубы, что способствует успешному пропуску паводковых вод. По наихудшему сценарию, по данным регионального ГУ МЧС, в зону возможного подтопления попадают 67 населённых пунктов в 18 городах и районах. Это 7,3 тыс. домов с населением 18,5 тыс. человек. В основном это Новокузнецкий и Таштагольский районы, Междуреченск, Калтан, Осинники, а в центральной части и на севере области — Беловский, Кемеровский и Мариинский районы.
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