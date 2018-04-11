Когда в Кузбассе ожидается паводок?

Алтайском крае паводок начался рано, уже затопило несколько населённых пунктов. Местные спасатели называют такой разгул стихии непредсказуемым. Какая в Кузбассе паводковая обстановка, выяснял корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова объяснила, что на сегодняшний день на всех реках Кузбасса наблюдается ледостав. «Мы ожидали, что реки на юге области полностью вскроются на прошедших выходных, потому что погода была тёплая, — комментирует ситуацию Наталья Фёдоровна. — В Междуреченске температура поднималась до +21°С. Средняя температура по югу была +18… +19°С. Лёд на Мрассу и Кондоме уже потемнел и стал очень слабым, но тепла всё же не хватило для того, чтобы реки вскрылись. Пока благоприятную роль играет то, что днём тепло, а ночью небольшой морозец. Это сдерживает паводок. Но, конечно, то, как будет развиваться ситуация дальше, зависит от погоды».