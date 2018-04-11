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Почему запоздала весна?
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"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель

Почему запоздала весна? 

АиФ Красноярск 39 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В прошлом году в середине марта уже переодевались в лёгкую одежду. А сейчас даже в апреле холодно: то снег, то ветер, то дождь. Когда уже наступит весна?
— В предыдущие три года в апреле действительно было гораздо теплее, чем сейчас, — говорит ведущий синоптик отдела метеопрогнозов красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова. — В этом сезоне нас ожидают три волны прохладной погоды: в начале, середине и конце месяца. Температура будет неустойчивая. Например, до 13 апреля в дневное время воздух будет прогреваться до +12 градусов, а уже 14-го столбики термометров вновь поползут вниз. И так будет продолжаться до двадцатых чисел, а затем придёт потепление до +15 градусов. В начале месяца ожидается снег, который затем сменится дождём и сильным ветром. Потом осадки прекратятся.
В целом апрель можно считать благоприятным. Однако относительно сухая погода может спровоцировать лесные пожары, поэтому дачникам следует отказаться от сжигания сухой травы.
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