Почему запоздала весна?

В прошлом году в середине марта уже переодевались в лёгкую одежду. А сейчас даже в апреле холодно: то снег, то ветер, то дождь. Когда уже наступит весна?

— В предыдущие три года в апреле действительно было гораздо теплее, чем сейчас, — говорит ведущий синоптик отдела метеопрогнозов красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова . — В этом сезоне нас ожидают три волны прохладной погоды: в начале, середине и конце месяца. Температура будет неустойчивая. Например, до 13 апреля в дневное время воздух будет прогреваться до +12 градусов, а уже 14-го столбики термометров вновь поползут вниз. И так будет продолжаться до двадцатых чисел, а затем придёт потепление до +15 градусов. В начале месяца ожидается снег, который затем сменится дождём и сильным ветром. Потом осадки прекратятся.

В целом апрель можно считать благоприятным. Однако относительно сухая погода может спровоцировать лесные пожары, поэтому дачникам следует отказаться от сжигания сухой травы.