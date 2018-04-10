Когда в Орле отключат отопление?

Отопительный сезон завершится в конце апреля.

Если на улице будет стоять тепла погода, то в многоквартирных жилых домах Орла отопление отключат в период с 20 по 23 апреля. Об этом 10 апреля на рабочем совещании в мэрии сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка

Напомним, что отключать отопление можно, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится выше восьми градусов. По прогнозам синоптиков, именно к концу месяца в Орле установится такая погода.

Отметим, что речь идет об отключении отопления в жилом секторе. В соцучреждения тепло продолжит поступать.