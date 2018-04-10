Паводок будет нерядовым. Как в Татарстане готовятся к большой воде?

Наполнились до предела

Случилось то, чего опасались чрезвычайные службы, рассчитывая вероятность паводка, — пришла «дружная» весна. В некоторых районах Татарстана 10 апреля температура воздуха днём достигла 18 градусов тепла, при том, что среднесуточная норма составляет всего три градуса. Снеготаяние идёт с редкой скоростью. А ведь по Татарстану запас снега достиг 117%, а в Казани и окрестностях — все 130% среднемноголетних значений. В Гидрометцентре РТ ситуацию охарактеризовали как напряженную.

«В эти дни даже ночью температуры положительные, то есть снег тает круглые сутки. Понижения температуры до минусовых значений в ближайшее время не прогнозируют», — отмечает завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев

Беспокойства добавляет то, что в этом году в водохранилищах выше Казани перед паводком не спустили воду, как это обычно делают в конце марта. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище достигает 53 метров по балтийской системе высот вместо 48 м, как должно быть, предупреждал 28 марта замминистра ГО и ЧС по РТ Николай Суржко

Отрезаны от мира

Большая вода уже пришла в соседние с РТ регионы, а в Татарстане паводок только вышел на старт. Но жители села Черки-Бибкеево в Буинском районе уже оказались отрезаны водой от внешнего мира. Вышедшая из берегов Свияга перекрыла им дорогу.

«Обеспечиваем жителей всем необходимым, установили водовозку. Живут в селе 13 человек, пенсионеры, и если кому-то понадобится срочная медпомощь, придётся прибегать к помощи спасателей», — отметили в администрации Черки-Кильдуразского сельского поселения, где и находится село. Закрыто движение и по основной дороге, и к недалеко расположенному селу Кият с населением в 330 человек.

Очень волнуются жители жилого массива Салмачи в Казани.

«Опасаемся повторения потопа 2016 года. Тогда первые этажи домов в низинах посёлка оказались затоплены, людям пришлось эвакуироваться. Мы живём довольно высоко, но даже до нашего приусадебного участка тогда Нокса не дошла всего 20 см, — рассказывает житель посёлка Руслан. — Опасность подтопления и в этом году высока, тем не менее в нашей части посёлка русло реки не чистили, завалы не разбирали».

Размер разрушений в Казани во многом зависит от того, справятся ли с напором воды дамбы.

«Дамба между ул. Жемчужной и Камышлы в Салмачах уже сейчас еле справляется с потоками талой воды. При повышении уровня воды в Ноксе неизбежно подтопление домов на улицах Атнинской, Камышлы и соседних», — отмечает пресс-служба мэрии Казани.

«Новый мост здесь нужен давно, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин . — По вопросу финансирования будем обращаться в правительство — других вариантов нет». Примерная стоимость нового моста — 90 млн руб.

Усиленно готовятся к половодью в Нижнекамском районе. На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды вырос за короткое время на 23 сантиметра, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

«Паводок в этом году будет нерядовым. Под угрозой 10 населенных пунктов с 382 дворами, в которых проживает около 1100 человек», — прогнозируют в администрации Нижнекамского района. На контроль МЧС в районе взяты: Ильинка , Дмитриевка, Пробуждение, Берёзовая Грива, Новое Минькино, Борок, Красная Кадка, Нижние Челны, Кармалы. В администрации района напоминают об аварийном сооружении в посёлке Красный Ключ — много лет дамба нуждается в капремонте. Если её прорвет, то весенняя вода накроет тысячи дачных участков.

«Гидроэлектростанции начали понижать уровень воды, однако он пока остаётся выше, чем обычно. Но больше беспокоит ситуация не на водохранилище, а на малых реках: там продолжается подъем воды. Особенно быстро он происходит на реках Свияга и Кубня, — отмечает начальник группы информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по РТ Марат Рахматуллин. — Для оперативного реагирования в районах со сложной паводковой обстановкой создано шесть оперативных групп. Речь идет о Буинском, Кайбицком Азнакаевском, Нижнекамском, Ютазинском районах, а также о Набережных Челнах. Кроме того, в Буинском, Алексеевском и Тетюшском районе обстановку на Волге и Свияге мониторят беспилотники. Мы к паводку подготовлены, в том числе и к самому тревожному сценарию».