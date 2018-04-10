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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе 

360tv.ru 2 часа назад
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве, Подмосковье и центре России начиная с обеда вторника, 10 апреля. Порывы сильного ветра могут достигать местами скорости до 15 метров в секунду, что в условиях города уже считается штормом.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра России. На опубликованной синоптиками карте о «желтом» уровне опасности предупреждают жителей Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областей и Московского региона вместе с Подмосковьем.
В Гисметео подтвердили информацию коллег из федерального бюро погоды. По словам ведущего метеоролога Гисметео Леонида Старкова, нас ожидает похолодание.
Волна тепла сегодня, 10 апреля, к вечеру сменится холодным атмосферным фронтом, прохождение которого будет сопровождаться ливневым дождем и, возможно, первой весенней грозой. После прохождения фронта снова установится сухая, но вместе с тем прохладная погода
— Леонид Старков, ведущий метеоролог Гисметео.
В среду, 11 апреля московский регион ожидают короткие ливни и холодный северо-восточный ветер с порывами 5-10 метров в секунду. Температура упадет до +2 градусов в столице и до нуля по области.
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