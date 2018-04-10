«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве Подмосковье и центре России начиная с обеда вторника, 10 апреля. Порывы сильного ветра могут достигать местами скорости до 15 метров в секунду, что в условиях города уже считается штормом.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра России. На опубликованной синоптиками карте о «желтом» уровне опасности предупреждают жителей Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областей и Московского региона вместе с Подмосковьем.

В Гисметео подтвердили информацию коллег из федерального бюро погоды. По словам ведущего метеоролога Гисметео Леонида Старкова, нас ожидает похолодание.

Волна тепла сегодня, 10 апреля, к вечеру сменится холодным атмосферным фронтом, прохождение которого будет сопровождаться ливневым дождем и, возможно, первой весенней грозой. После прохождения фронта снова установится сухая, но вместе с тем прохладная погода

— Леонид Старков, ведущий метеоролог Гисметео.

В среду, 11 апреля московский регион ожидают короткие ливни и холодный северо-восточный ветер с порывами 5-10 метров в секунду. Температура упадет до +2 градусов в столице и до нуля по области.