Пермских водителей просят повременить со сменой зимней резины

Каждый водитель самостоятельно выбирает весной время, когда следует менять зимнюю резину на летнюю. Своевременный переход на летние покрышки повышает безопасность, снижает шум, расход топлива. Однако торопиться с «переобувкой» своего автомобиля пока не стоит.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода может принести немало сюрпризов не только пешеходам, но и водителям. С 11 апреля Пермский край окажется под влиянием холодного циклона. Он принесет с собой сильный ветер, мокрый снег и значительное похолодание до —5…—10 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +3 градусов и на дорогах возможен гололед.

При такой погоде менять покрышки с зимних на летние становится просто опасно. Обычные шины на скользкой дороге будут вести себя непредсказуемо: машину может занести и увеличится тормозной путь.

Считается, что перейти на летнюю резину можно, когда средняя температура воздуха ночью не падает ниже 0 градусов, а днём становится выше +7 градусов. Однако большинство водителей опирается в этом вопросе на свой жизненный опыт.

Следует помнить, что своевременный переход на летние шины сейчас обязателен. Согласно техническому регламенту таможенного союза, использовать шипованную резину в июне, июле и августе запрещено.

— Рекомендовано менять резину в апреле или мае, — говорят в ГИБДД по Перми . — Штраф за использование шипованной резины в летний период не предусмотрен.

Перед «переобувкой» следует проверить свои летние шины. Как правило, резина изнашивается неравномерно и стоявшие в прошлом сезоне на задней оси покрышки рекомендуют устанавливать на переднюю ось. Это позволит увеличить срок службы резины на несколько лет.

Также стоит проверить остаточную глубину протектора летних шин. По правилам, для легковых автомобилей она не должна быть меньше 1,6 миллиметров. За использование «лысых» шин предусмотрен штраф 500 рублей.

Кроме того, специалисты рекомендуют менять покрышки в специализированных шиномонтажах и проверенных автосервисах. Это позволит избежать проблем при установки новых шин и сократит ваше время.

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