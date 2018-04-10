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В Калининградской области стартуют весенне-полевые работы
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В Калининградской области стартуют весенне-полевые работы 

Вести Калининград 51 минуту назад
Фото: Вести Калининград
Из-за погодных аномалий начало весенне-полевых работ в регионе сдвинулось на две недели. Сегодня на востоке региона аграрии ведут подкормку озимых культур.
Сильный ветер помогает земле просохнуть. Ясные дни позволили аграриям Янтарного края приступить к весенне-полевым работам. Прежде всего, растения нуждаются в подкормке. Техника вышла в поле, но, чувствуется, как натужно трактор идёт по влажной почве. Тем не менее, эту работу сделать необходимо. Весенний день год кормит.
Владимир Серебряников, механизатор:
— Время уходит, сроки уходят, надо подкармливать, стебель уже просит подкормки.
В землю вносят необходимые удобрения. От этого зависит фотосинтез и дыхание растений. Переувлажнение почвы осенью прошлого года не позволило провести сев озимых в полном объёме. Соответственно увеличиваются планы на яровые. Однако по-зимнему морозный март и сильный дождь в первых числах апреля сдвигают сроки сева на 2-3 недели.
Артём Волков, агроном:
— Как понять, что земля созрела? Мы набираем землю и мнём её, кидаем, если рассыпается — земля готова. Сейчас не рассыпалась. Значит, ещё не созрела.
Елена Ивакина, начальник отдела сельского хозяйства МО Нестеровский городской округ:
— Семенами обеспечены, минеральными удобрениями обеспечены, ждём пару дней погоды, чтобы влага ушла с полей.
Аграриям региона предстоит посеять более 80 тысяч гектаров яровых культур. Из-за поздней весны земледельцам придётся работать и днём ночью. Несмотря на капризы природы, хлеборобы обещают сделать всё возможно, чтобы получить хороший урожай.
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