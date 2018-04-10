В Калининградской области стартуют весенне-полевые работы

Из-за погодных аномалий начало весенне-полевых работ в регионе сдвинулось на две недели. Сегодня на востоке региона аграрии ведут подкормку озимых культур.

Сильный ветер помогает земле просохнуть. Ясные дни позволили аграриям Янтарного края приступить к весенне-полевым работам. Прежде всего, растения нуждаются в подкормке. Техника вышла в поле, но, чувствуется, как натужно трактор идёт по влажной почве. Тем не менее, эту работу сделать необходимо. Весенний день год кормит.

Владимир Серебряников, механизатор:

— Время уходит, сроки уходят, надо подкармливать, стебель уже просит подкормки.

В землю вносят необходимые удобрения. От этого зависит фотосинтез и дыхание растений. Переувлажнение почвы осенью прошлого года не позволило провести сев озимых в полном объёме. Соответственно увеличиваются планы на яровые. Однако по-зимнему морозный март и сильный дождь в первых числах апреля сдвигают сроки сева на 2-3 недели.

— Как понять, что земля созрела? Мы набираем землю и мнём её, кидаем, если рассыпается — земля готова. Сейчас не рассыпалась. Значит, ещё не созрела.

Елена Ивакина , начальник отдела сельского хозяйства МО Нестеровский городской округ:

— Семенами обеспечены, минеральными удобрениями обеспечены, ждём пару дней погоды, чтобы влага ушла с полей.

Аграриям региона предстоит посеять более 80 тысяч гектаров яровых культур. Из-за поздней весны земледельцам придётся работать и днём ночью. Несмотря на капризы природы, хлеборобы обещают сделать всё возможно, чтобы получить хороший урожай.