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И так тепло: власти Ростова объявили о завершении отопительного сезона
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И так тепло: власти Ростова объявили о завершении отопительного сезона 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 10 апреля, глава администрации Ростова Виталий Кушнарев подписал постановление о завершении отопительного сезона. Такое решение было принято, так как среднесуточная температура в донской столице сейчас составляет выше +8 градусов и держится более пяти дней подряд.
— Следить за выполнением постановления будут заместитель главы городской мэрии по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Сакеллариус и главы администраций районов донской столицы, — говорится в документе.
В этот же день завершается отопительный сезон и в Таганроге. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Андрей Лисицкий.
Мэр Таганрога пообещал, что если температура воздуха понизится, руководители образовательных и медицинских учреждений смогут добиться того, чтобы его снова включили. Для этого им нужно будет просто написать заявление.
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