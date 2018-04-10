И так тепло: власти Ростова объявили о завершении отопительного сезона

Сегодня, 10 апреля, глава администрации Ростова Виталий Кушнарев подписал постановление о завершении отопительного сезона. Такое решение было принято, так как среднесуточная температура в донской столице сейчас составляет выше +8 градусов и держится более пяти дней подряд.

— Следить за выполнением постановления будут заместитель главы городской мэрии по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Сакеллариус и главы администраций районов донской столицы, — говорится в документе.

В этот же день завершается отопительный сезон и в Таганроге . Соответствующее постановление подписал глава администрации города Андрей Лисицкий

Мэр Таганрога пообещал, что если температура воздуха понизится, руководители образовательных и медицинских учреждений смогут добиться того, чтобы его снова включили. Для этого им нужно будет просто написать заявление.