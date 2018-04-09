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Когда в Севастополе отключат отопление
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Когда в Севастополе отключат отопление 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе отопительный сезон планируют завершить на этой неделе. Вопрос об отключении теплоснабжения будет рассмотрен на заседании правительства города в ближайший четверг.
К этому времени профильные чиновники должны провести анализ целесообразности работы котельных, подчеркнул губернатор города Дмитрий Овсянников.
В последние дни в городе-герое установилась теплая погода — ночью температурные показатели не опускаются ниже семи градусов тепла, а днем воздух прогревается до +20.
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В соответствии с нормами, отопительный сезон заканчивается при устоявшейся в течение 3-5 дней среднесуточной температуры воздуха не ниже восьми градусов тепла.
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