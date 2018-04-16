Мокрый снег с дождем и ветер: весны на Среднем Урале пока не произойдет 

Теплая весенняя погода на Среднем Урале начнется с начала третьей декады апреля. Такой прогноз предоставила ведущий специалист Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, сообщает в понедельник, 16 апреля, «АиФ-Урал».
Главный синоптик Среднего Урала отмечает, что на этой неделе не стоит ждать больших изменений в погоде, и теплой погоды ждать не стоит. Это связано с установившимися в атмосфере северо-западными воздушными потоками, которые несут холодный воздух с арктического побережья. «А вот в конце второй и в начале третьей декады месяца ожидается, что температура понемногу начнет повышаться, но увеличится вероятность осадков, при этом в южной половине Свердловской области, скорее всего, это будет дождь», — отмечает эксперт.
В частности, сегодня на территории уральского региона пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем и ветром от 15 до 18 м/с. Выпадение осадков продолжится до среды, а температура воздуха составит: +1… +6°С в понедельник и вторник и +3… +8°С — в среду.
В Екатеринбурге снег с дождем ожидается только сегодня, остальные дни пройдут без существенных осадков. Температура воздуха в столице Урала составит сегодня +3°С, +4°С во вторник и +6°С — в среду. Сегодня и завтра в Екатеринбурге ожидаются порывы ветра до 12 м/с.