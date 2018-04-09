Отопление в Курске отключат через неделю

Из-за потепления многие горожане стали предполагать, что это может произойти раньше

В ближайшие два дня по прогнозам синоптиков в регионе ожидается плюс 17-18 градусов. Вопрос «Когда в Курске планируют отключить централизованное отопление?» главе города Николаю Овчарову задали в прямом эфире на телеканале ГТРК «Курск». Мэр напомнил, что решение о прекращении отопительного сезона власти принимают, когда в течение нескольких дней среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов. По словам Николая Ивановича, скоро снова прогнозируется похолодание, поэтому торопиться с отключением отопления власти не намерены. «Будем смотреть по ситуации. Скорее всего, отопительный сезон завершится через неделю», — отметил глава города.

15 апреля, традиционный срок отключения отопления, в этом году выпадает на воскресенье. Поэтому, вероятно, это произойдёт либо в пятницу, 13 числа, либо в понедельник, 16-го.