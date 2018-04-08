В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 20 рейсов

Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписания». "Домодедово" задержано восемь рейсов, один отменен. В "Шереметьево" задерживаются семь рейсов. Два рейса задержано во "Внуково"