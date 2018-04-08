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В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 20 рейсов
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В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 20 рейсов 

ТВ Центр 32 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписания».
В "Домодедово" задержано восемь рейсов, один отменен. В "Шереметьево" задерживаются семь рейсов. Два рейса задержано во "Внуково".
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