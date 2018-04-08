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В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов
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В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: MosDay.ru
В столичных аэропортах задержано и отменено 20 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово шесть рейсов задержано и один отменен. В Шереметьево задержали девять рейсов.
В свою очередь во Внуково задержано четыре рейса.
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