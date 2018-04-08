Екатерина Андреева отправилась в «морозильную камеру»

Андреева отметила, что когда-то давно она спрашивала у тренера великой хоккейной команды Виктора Тихонова , как ему удаётся так прекрасно выглядеть и быть таким энергичным. Спортсмен в шутку сказал, что большую часть жизни работает «в холодильнике» — на хоккейной площадке.

"Я эту мысль усвоила. И нашла способ охладиться -без клюшки и коньков", — заметила Андреева и показала, как готовится к процедуре. Сначала девушка снимает одежду, оставаясь в одном халате, обувается в специальные «валенки», надевает перчатки и заходит в капсулу, где создается очень низкая температура.

Комментируя свою внешность, телеведущая заметила, что самый нелепый слух о ней — «Андреева спит в холодильнике». Как призналась Екатерина, на самом деле все хуже, ведь она стоит в холодильнике при -180 градусах.