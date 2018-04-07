Москвичей предупредили об угрозе падения пасхальных украшений из‐за ветра

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о возможных падениях пасхальных конструкций в связи с поднявшимся в столице сильным ветром. Его слова процитировал сайт радиостанции «Говорит Москва»

По словам синоптика, для города ветер со скоростью 15 метров в секунду считается штормовым.

Естественно, при такой нагрузке — на каждый квадратный метр давит сила воздуха примерно до 80-90 килограммов — рекламные щиты и конструкции, например, пасхальные, обладающие большой парусностью, и деревья могут свалиться на землю и причинить кому-то вред

— Евгений Тишковец.

Ветер на территории московского региона поднялся из-за вторжения полярного холодного воздуха с сильными барическими градиентами, уточнил Тишковец. Они разгоняют воздушный поток до штормовых значений.

Сионптик заметил, что ухудшение погоды не будет носить длительный характер. К вечеру субботы ветер станет заметно слабее. Вероятность осадков он оценил как минимальную.