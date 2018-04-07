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Москвичей предупредили об угрозе падения пасхальных украшений из‐за ветра
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Москвичей предупредили об угрозе падения пасхальных украшений из‐за ветра 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о возможных падениях пасхальных конструкций в связи с поднявшимся в столице сильным ветром. Его слова процитировал сайт радиостанции «Говорит Москва».
По словам синоптика, для города ветер со скоростью 15 метров в секунду считается штормовым.
Естественно, при такой нагрузке — на каждый квадратный метр давит сила воздуха примерно до 80-90 килограммов — рекламные щиты и конструкции, например, пасхальные, обладающие большой парусностью, и деревья могут свалиться на землю и причинить кому-то вред
— Евгений Тишковец.
Ветер на территории московского региона поднялся из-за вторжения полярного холодного воздуха с сильными барическими градиентами, уточнил Тишковец. Они разгоняют воздушный поток до штормовых значений.
Сионптик заметил, что ухудшение погоды не будет носить длительный характер. К вечеру субботы ветер станет заметно слабее. Вероятность осадков он оценил как минимальную.
Ранее МЧС распространило на 7 апреля штормовое предупреждение. Порывы ветра, подчеркнули в ведомстве, могут достигать 20 метров в секунду.
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