Когда переходить на летнюю резину. Синоптики и автоэксперты посоветовали не спешить

Весна наконец‐то пришла в московский регион, и водители задумались о смене зимней резины на летнюю. Стабильная плюсовая температура за окном уже установилась, а снег активно тает. Но синоптики и автоэксперты пока советуют водителям со сменой резины не спешить.

Москве установилась теплая весенняя погода. Многие водители уже задумываются о том, не пора ли переходить на летнюю резину. Пресс-секретарь Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь в разговоре с «Коммерсантъ FM» посоветовала еще как минимум неделю оставаться на зимней, так как хорошее сцепление летних шин с дорогой возможно только при температуре выше +5 градусов.

Центр организации дорожного движения и ГИБДД призывают автовладельцев не спешить менять зимние шины на летние. В Москве уже установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве рекомендует водителям ездить как минимум до середины апреля на зимних шинах, пока не установится стабильная температура

— Анастасия Писарь.

Синоптики обещают заморозки

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что менять резину водителям еще рано. Несмотря на активное потепление, заморозки еще могут ударить по Москве и области. Об этом он рассказал «Интерфаксу»

Он посоветовал дождаться второй половины апреля — тогда снег стает окончательно, а температура воздуха не только днем, но и ночью будет держаться на стабильных плюсовых показателях.

«В ближайшие пять-семь дней прогноз теплый, низких значений температуры мы не прогнозируем. Но с моей точки зрения раньше второй половины апреля менять резину не нужно. Во-первых, ночью температура около нуля — обычное дело, а во-вторых, вероятность выпадения снега, пусть и кратковременного, в апреле существует», — пояснил Вильфанд.

Слова Романа Вильфанда подтвердил и дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков . Он рассказал «360», что на следующей неделе будет тепло, снега не планируется, но заморозки возможны.

В начале следующей недели будет очень тепло. Погода ожидается без осадков, в понедельник до +18 градусов, а во вторник еще теплее — до + 20. В конце недели для равновесия природа понизит температуру — в дневные часы не превысит +10, а по ночам столбики термометров будут опускаться до нулевых значений

— Александр Синенков.

За городом может быть наледь

Независимый автоэксперт и журналист Сергей Асланян в интервью «360» объяснил, когда менять зимнюю резину на летную. Помимо стабильной плюсовой температуры, надо учитывать и свой маршрут — если он предполагает поездки за город или туда, где еще может быть наледь на дорогах и снег, то лучше повременить.

«Главный критерий для перехода на летнюю резину — +7 градусов среднесуточная температура. Если температура такая — то пора. Но если вы живете где-то на стыке районов или Москвы и области и есть шанс, что вы выезжаете за пределы города, а там будет хотя бы один маленький пятачок наледи, тогда еще рано», — отметил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Автоэксперт считает, что водители, передвигающиеся только по Москве, могут смело переходить на летний вариант резины. Остальным лучше не торопиться и подождать пару недель.

Зимняя резина, особенно если она шипованная, нужна для того, чтобы на льду машина шла уверенно. Поэтому те, кто в городе, смело могут перейти на летнюю резину. Остальным нужно смотреть на свой маршрут: если он идет за пределами города, то можно пока не торопиться

— Сергей Асланян.