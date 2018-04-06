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HBO показал трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»: Гай Монтэг за работой (ВИДЕО)
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HBO показал трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»: Гай Монтэг за работой (ВИДЕО) 

Newsru.com 35 минут назад
Фото: Newsru.com
Телеканал HBO в преддверии премьеры показал первый полноценный трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту». В нем показан главный герой романа — сжигающий книги «пожарный» Гай Монтэг, а также отдельные моменты основного конфликта романа Рэя Брэдбери — между Гаем и его властным начальником брандмейстером Битти.
"451 градус по Фаренгейту" — один из самых известных романов фантаста Рэя Брэдбери. В нем рассказывается о тоталитарном обществе будущего, где книги и самостоятельное мышление считаются опасными. «Знания — опасная вещь. Слова — это террор, — говорит, в частности, Битти, объясняя важность своей работы. — Мы не рождаемся равными. Такими нас делает огонь». Пожарные в этом мире не тушат, а сжигают — бумажные книги с запретными знаниями.
Сведения о прежней цивилизации стремительно исчезают. Когда Монтэг спрашивает информационную систему, правда ли, что люди его профессии раньше тушили дома, компьютер отвечает: «Это классическая ложь».
Режиссером фильма стал Рамин Бахрани. Роли Гая Монтэга и брандмейстера Битти в фильме исполнили Майкл Джордан ("Черная пантера") и Майкл Шеннон ("Форма воды", «Под покровом ночи»).
HBO планирует премьеру на 19 мая.
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