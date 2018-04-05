Внезапная весна. Прогнозы, радости и опасности

Холодный март-2018 ушел в прошлое — москвичи наконец-то дождались теплого апреля. Портал Москва 24 выяснил, скажется ли как-то резкое потепление на здоровье, а также как вообще обезопасить себя от негативных последствий капризов природы.

"Внезапное" потепление Март 2018 года стал самым холодным в Москве за последние пять лет. Но апрель будет совсем другим, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

"Очень хороший апрель. В отличие от марта он будет по-настоящему весенним и теплым. Температура средняя будет выше на градус, как минимум, а может и больше. Осадков будет мало, а солнца будет много-много-много — больше чем положено", — рассказал он порталу Москва 24.

Метеоролог отметил, что потепление получилось довольно резким. «Мы буквально в течение недели выбрались из 20-градусных морозов до нынешних положительных температур. Это стремительно очень. Хотя о какие-то волны спотыкаемся еще, но тем не менее весна сейчас будет идти мощнейшим потоком», — пояснил Тишковец.

5 апреля весна в центральной России продолжит набирать обороты благодаря влиянию высотного гребня антициклона. «Москвичей ждет еще один погожий денек, что позволит апрельскому солнцу лучше прогревать воздух. При этом температурный фон окажется уже на 2-3 градуса выше положенной климатической нормы. Ночью около нуля и днем +9.. +11 в Москве, +7.. +12 по области», — рассказал Тишковец.

6 апреля будет самым теплым днем на этой неделе. Несмотря на то, что облаков в небе прибавится и ночью пройдут моросящие осадки, а вечером в пятницу пройдут даже кратковременные дожди. Температура, тем не менее, ночью 0.. +5 и днем +11.. +16.

А вот 7 апреля произойдет резкое ухудшение погоды. «С 6 на 7 апреля будет проходить холодный фронт. Будут идти достаточно сильные ливневые дожди, к утру местами переходящие в заряды мокрого снега. Осадки будут смешанные. И очень неприятный плотный ветер северо-западный 7-12 м/c с порывами до 16 м/с», — подчеркнул метеоролог. Температура ночью ожидается 0.. +5, днем +5.. +10. Осадков станет меньше, они приобретут очаговый и незначительный характер, местами выглянет солнце.

8 апреля ситуация стабилизируется, антициклон с запада вытеснит облака. Нас ждет переменная облачность, без осадков, а в плане температуры — ночью около ноля, днем +10.. +12 градусов.

А вот уже со следующей недели москвичей ожидает шикарная погода. «Буквально в понедельник-вторник ожидается мощнейшее вторжение сухого субтропического воздуха. Теплые юго-западные ветра, солнце, отсутствие осадков… В понедельник ночью 0.. +5, днем +13.. +18. Во вторник ночью +3.. +8, а днем готовимся штурмовать двадцатиградусный рубеж», — поделился приятными новостями ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Тишковец добавил, что на людей сильнее всего влияет резкое изменение атмосферного давления. Но, по его словам, в ближайшее время эти изменения будут скорее плавными. «Давление будет выше нормы из-за антициклонов. Но плавное повышение никогда плохо не влияет», — подчеркнул эксперт.

Как справляться Как отметила в свою очередь старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ Галина Холмогорова , последние годы природа преподносит нам неприятные сюрпризы, забрав у нас по сути два времени года: весну и осень. «В этом году была довольно холодная весна, холодный март. Наши метеорологи обещают нам чуть ли не 15 градусов в конце недели. Конечно, это очень большой перепад температуры. И это природный стресс для организма», — объяснила она.

Кто может отреагировать на такое? «Есть люди, которых мы называем метеочувствительными и метеозависмимыми. А есть вообще метеопаты — это люди, у которых изменение погоды вызывает действительно настоящие болезненные явления», — пояснила врач. К ним относятся:

Маленькие дети. Всем известно, что к перемене погоды дети кричат, капризничают, плохо едят и спят. Это из-за того, что у них не сформированы механизмы защиты, механизмы адаптации. Пожилые. У них ресурсы механизмов адаптации уже исчерпаны. И они очень плохо переносят изменения погоды. Всем известно, что суставы ноют к дождю или снегопаду. Иной раз пожилые предсказывают погоду лучше, чем метеобюро. Люди с хроническими заболеваниями. У них тоже исчерпаны ресурсы механизмов адаптации. На скачок температуры могут отреагировать бронхолегочные больные. Как правило, это те, кто используют спреи, и они очень аккуратны (если повышение артериального давления можно не и почувствовать, то когда человек начинает задыхаться, это он чувствует очень хорошо). Люди с хроническими заболеваниями, связанными с опорно-двигательным аппаратом, тоже могут испытывать неприятные ощущения.

Как себя уберечь Хотя все мы ждем весну, но такой резкий перепад все же может вызвать неприятные ощущения у многих людей. Как же себя уберечь? «Я всегда повторяю: больным гипертонической болезнью обязательно нужно регулярно принимать лекарства. Люди зачастую делают очень большую ошибку. Принимают таблетки, давление становится нормальным, а дальше про лекарства забывают — давление-то уже нормальное! И через сутки получают высокий скачок. Этого делать нельзя, им нужно постоянно и регулярно принимать препараты», — рассказала Галина Холмогорова. «Не надо поддаваться сообщениям о том, что будет резкое повышение или, наоборот, падение. Многие люди очень внушаемые, и услышав, что ему будет плохо, человеку действительно после этого бывает нехорошо. Поэтому не приписывайте себе заранее какую-то болезнь или какое-то неприятное состояние», — пояснила врач. «Если у вас хронические заболевания, например, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, стенокардия (это особенно важно), то в этот период нужно снизить физические нагрузки. В том числе, и домашние. Избегать стирки, потому что хотя и стирает машина, но потом нужно развешивать белье. Избегать мытья пола. Отказаться принимать гостей в эти дни, пусть даже это будут родные люди и радостные визиты — это всегда психическая и физическая нагрузка. И самим тоже не надо ездить в гости. Эти нагрузка и волнение могут вызвать повышение артериального давления», — сказала старший научный сотрудник. Весной подстерегает еще одна опасность. Так хочется снять всю зимнюю одежду, сбросить сапоги, надеть легкое пальто и ходить без головного убора. Но этого делать нельзя. Земля холодная, еще кругом лежит снег. Из-за угла подует холодный ветер — можно заболеть. Еще весной очень много простуд от сквозняков. Люди хотят впустить солнышко в дом, свежий воздух и открывают окошки. Если вы проветриваете комнату, то делайте это при закрытой двери, чтобы в комнату входил свежий воздух, но не было сквозняка.

Опасный ультрафиолет По словам Холмогоровой, cейчас уже много солнца и еще остался снег, а от этого очень сильное световое воздействие на глаза. «Глаза очень важно защищать. Обязательно нужно надевать солнечные очки, даже если на улице рассеянный свет сквозь облака. Повышенный ультрафиолет очень плохо действует на сетчатку. Особенно негативно это влияет на людей с плохим зрением или тех, кто уже в возрасте», — рассказала медик.

Последнее время в прогнозах погоды указывают степень воздействия ультрафиолета. Иной раз видишь, как люди на улице щурятся, солнышко бьет в глаза — вроде бы хорошо, а на самом деле это не так, потому что повышенное воздействие ультрафиолета на сетчатку, на роговицу приводит к вредным последствиям. Значение УФ-индекса:

2 и менее: защита не требуется. Пребывание вне помещения не представляет опасности. 3-7: требуется защита. В полуденные часы оставайтесь в тени! Носите одежду с длинными рукавами и шляпу! Пользуйтесь солнцезащитным кремом. 8 и более: требуется повышенная защита. Полуденные часы пережидайте внутри помещения. Вне помещения оставайтесь в тени и обязательно носите одежду с длинными рукавами, шляпу, пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Совет для людей, которые лечатся антибиотиками, особенно тетрациклинового ряда: если за окном много солнца, а ультрафиолетовый индекс высокий, то вам не стоит попадать под прямые лучи. Эти антибиотики — фотосенсибилизирующие, так что солнечные прогулки могут обернуться для кожи неприятными последствиями.