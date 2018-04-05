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Горнолыжники Приморья завершили сезон массовым спуском в купальниках
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Горнолыжники Приморья завершили сезон массовым спуском в купальниках 

Prim.News 1 час назад
Прошёл флешмоб в трусах и лыжах.
Горнолыжники Приморья завершили сезон массовым спуском в купальниках, сообщает «Общественное телевидение Приморья». На это отважились 50 человек из разных районов края. Для весеннего флешмоба собрались на горе в Арсеньеве. Идею скатиться в купальниках со снежной вершины организаторы подсмотрели на крупнейших в России горнолыжных трассах в Сочи и Шерегеше. В итоге родился флешмоб в трусах и лыжах.
Александр Юшин, директор филиала Приморской краевой детско-юношеской спортивной школы:
— Погода позволяет. Много снега. Солнышко светит.
Юрий Минкин, участник флешмоба:
— Здесь есть и вода, и снег. Поэтому должны быть и плавки, и лыжи. Горнолыжники собираются на вершине сопки. Отсюда вниз почти два километра. Организаторы призывают смельчаков не торопиться, спускаться медленно. Ведь защитной одежды нет.
Ольга Сидорова, участница флешмоба:
— На самом деле, тепло. Не холодно. Когда останавливаешься, то солнце припекает хорошо. Путь занимает несколько минут. На финише участников ждут друзья, родственники. Все делают фото на память о последнем дне катаний этой зимы.
Александр Литвин, участник флешмоба:
— Сегодня прекрасная погода, прекрасный снег. Можно было еще три недели кататься, если бы не было плюсовой температуры.
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