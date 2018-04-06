«Ты в Самаре украл мою роль!»: Шнур пошутил об инциденте с Михаилом Ефремовым в театре драмы 

Лидер известной группы «Ленинград» Сергей Шнуров сыграл в одном спектакле с актером Михаилом Ефремовым. Не забыл он и пошутить над инцидентом, который произошел с артистом театра «Современник» в Самаре.
Во время спектакля я Ефремову так и сказал, — ты в Самаре украл мою роль! Олег Меньшиков, Александр Петров, Дарья Мельникова, Григорий Сиятвинда, Митя Лабуш, Юрий Стоянов, Анна Ардова, Тигран Кеосаян, Сергей Бурунов, Сергей Бадичкин, Олег Филипчик, Филипп Ершов и Сергей Кемпо. Спасибо ребята! #ЯвКиноНаСцене! 1 апреля 2018 в @ermolova_theater #КиноНаСцене #НеуловимыеМстители и #НовыеПриключенияНеуловимых! Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 3 Апр 2018 в 2:35 PDT Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 3 Апр 2018 в 2:35 PDT 7 марта труппа театра представила в Самаре спектакль «Не становись чужим». По словам зрителей, актер вышел на сцену с опозданием в полчаса и был нетрезв. Когда артиста попросили говорить громче, он якобы вышел из себя и обругал публику матом. Это сняли на видео. Ефремов устроил скандал в Самаре Случившееся произвело широкий общественный резонанс. Руководство театра заявило о разбирательстве, но всё же просило россиян не верить слухам. Итогом стало письмо с извинениями. Сам Михаил Ефремов рассказал СМИ, что самарские жители просто неправильно поняли постановку. — Это Пинтер, черная английская комедия. Немножко не догнали, вот и всё. Точнее, даже одна женщина не поняла, которая это всё писала, — приводят слова актера федеральные издания.