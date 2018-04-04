Время копить газ: Отопительный сезон подошел к концу

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля. Подписано соответствующее распоряжение КГГА», — говорится в сообщении.

В мэрии ссылаются на прогноз погоды Укргидрометцентра, согласно которому с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха в столице будет значительно выше, чем +8 градусов.

«В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям — ОАО Киевэнерго, ООО Евро-Реконструкции и другим — приступить к сворачиванию систем теплоснабжения», — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев

Согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.