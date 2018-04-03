В Москве началась весенняя промывка дорог

В столице начали мыть дороги после зимы. «В Москве , наконец, установилась положительная температура. Уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок», рассказал «Интерфаксу» заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Он уточнил, что особое внимание будет уделяться очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворовых территорий. Дороги моют специальным шампунем, чтобы отмыть пленку из остатков бензина, резины и других дорожных отходов.

Чиновник сообщил, что в апреле промывку с моющим средством проведут четыре раза, далее она будет проводиться раз в месяц.

Бирюков заверил, что моющее средство полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей, безопасно для окружающей среды.