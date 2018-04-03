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В Москве началась весенняя промывка дорог
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В Москве началась весенняя промывка дорог 

BFM.RU 1 час назад
Фото: mockwa.com
В столице начали мыть дороги после зимы. «В Москве, наконец, установилась положительная температура. Уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок», рассказал «Интерфаксу» заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что особое внимание будет уделяться очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворовых территорий. Дороги моют специальным шампунем, чтобы отмыть пленку из остатков бензина, резины и других дорожных отходов.
Чиновник сообщил, что в апреле промывку с моющим средством проведут четыре раза, далее она будет проводиться раз в месяц.
Бирюков заверил, что моющее средство полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей, безопасно для окружающей среды.
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