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Москву помоют четыре раза
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Москву помоют четыре раза 

Мослента 57 минут назад
Фото: Метеовести
Улицы Москвы помоют с шампунем четыре раза в течение апреля. Об этом рассказал заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» Андрей Соколов, передает РИА Новости.
«С установления положительных температур до плюс пяти и днем и ночью мы начнем промывать проезжую часть дорог. Предположительно, уже на этой неделе мы помоем дороги и тротуары моющим средством. В апреле четыре раза и потом ежемесячно», — сказал он.
Соколов пояснил, что за зиму на дороги засоряются остатками бензина, резины и других продуктов использования автомобилей, которые не смываются. Для того, чтобы их убрать, используется специальное моющее средство. На данный момент от грязи очищают дорожные знаки и металлические конструкции.
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