Новейшие российские солнечные батареи выстояли в арктических морозах

Солнечные батареи компании «Хевел» прошли испытания климатической камерой с предельно низкими температурами. Оказалось, что они могут работать после перепадов температур амплитудой до 145 градусов. Это показывает перспективность их применения на самых северных территориях нашей страны, где они смогут сократить потребность в доставке топлива по северному завозу. Об испытаниях сообщает пресс-релиз компании.

В ходе экспериментов солнечные батареи помещали в климатическую камеру. На первом этапе продержали 48 часов при стабильной температуре -60 градусов по Цельсию. Затем батареи подвергли термоциклированию — вначале охлаждали до -60, а потом нагревали до +85 градусов по Цельсию, и так — пятьдесят раз подряд. Все испытания соответствовали требованиям

ГОСТ 9.707−81 и ГОСТ 16 350−80. Условия такого рода типичны для северных районов Арктики.

Продукция компании уже эксплуатировалась в Якутии , где зимние температуры также могут падать ниже -40 градусов по Цельсию. Однако в этот раз «Хевел» планирует разработать типовые технологические решения для энергоснабжения в Арктике — на территориях с экстремально низкими температурами. Именно для них и потребовались дополнительные испытания с многочисленными термоциклами.

Параллельно испытаниям, в марте 2018 года, уже началась эксплуатация самых северных солнечных батарей в России — на Земле Александры, острове архипелага Земля Франца-Иосифа. Данный остров лежит севернее 80 градуса северной широты, а архипелаг является самой северной землей в Евразии. В постсоветский период он был покинут людьми, однако затем сюда вернулись сперва военные, а теперь и туристы. Солнечные батареи эксплуатируют сотрудники национального парка «Русская Арктика». Мощности батарей хватает не только для обеспечения бытовых электроприборов, но и для теплоснабжения объектов заповедника в весенне-летний период.

До сих пор энергоснабжение в Арктике велось за счет дизель-генераторов, топливо для которых завозится сюда ледоколами один-два раза в год. Себестоимость киловатт-часа из-за этого была от 40 рублей и выше. Использование солнечных батарей позволит половину года заметно экономить топливо и резко снизить себестоимость местной электроэнергии.

Гетероструктурные солнечные батареи «Хевела» сравнительно новый продукт, выпускающийся в России только со второго квартала 2017 года. Это «бутерброд» из монокристаллического кремния (основной слой) и микроморфного кремния (с очень малым размером кристаллов). Монокристаллический слой лучше захватывает прямые солнечные лучи, а микроморфный кремний — рассеянные. Суммарное КПД таких батарей выше 20 процентов, что превосходит большинство доступных в продаже фотоэлементов. За рубежом гетероструктурные солнечные батареи тоже довольно редки, в заметных количествах их выпускает только Panasonic и, с прошлого года, находящаяся с ним в партнерстве Tesla. Большинство производителей солнечных батарей все еще используют более простые технологии, хотя КПД солнечных батареи при этом, как правило, ниже 20 процентов.

Освоение Арктики является одной из приоритетных задач России на ближайшие шесть лет. Развитие военных баз, добыча полезных ископаемых, научные исследования, промысловые работы, туризм и жизнь поселенцев невозможна без стабильного обеспечения этого региона электроэнергией. Задачу призваны решить строительство ПАТЭС — плавучих атомных тепловых электростанций и развитие солнечной и других видов «зеленой» энергетики на арктических территориях.