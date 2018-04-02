Жители 220 домов в Железнодорожном округе Курска третий день мёрзнут в квартирах

В субботу утром возникли неполадки в работе оборудования ООО «ТГК», из-за этого без тепла остались жители 220 домов

По данным регионального управления МЧС, сообщение об отключении потребителей поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 24 марта примерно в 11.15. Сообщалось, что к месту происшествия оперативно направили аварийно-восстановительные бригады. Предположительной причиной случившегося стало короткое замыкание на подстанции.

В пресс-службе Курского филиала ПАО «Квадра» сообщили, что на ТЭЦ-4, которая также питалась от данной электроподстанции, в тот же день возобновили подачу тепла потребителям. Однако, по данным администрации округа из-за сбоя на подстанции «АПЗ-20» обеспечить устойчивое теплоснабжение в домах всех потребителей оказалось невозможным, температура теплоносителя существенно снизилась.

— По состоянию на 12.35 теплоснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Проводятся пуско-наладочные работы. Благодаря оперативному реагированию ответственных служб, данное происшествие не повлияло на нормальные условия жизнедеятельности населения, — сообщили в ГУ МЧС России по Курской области 24 марта.

Тем не менее, многие жители продолжили жаловаться на холод в квартирах. Многие, помимо прочего, из-за аварии остались без света и горячей воды. «Союзная, 45Б, по состоянию на 17.00 25 марта 17.00 дом без отопления вторые сутки, в квартире уже 17 градусов», «26 марта, Союзная 26а, отопления нет. Кроме того, короткое замыкание повлекло за собой сбой и поломку техники», сообщают читатели «КИ».

— Перевод потребителей с резервной на штатную схему отопления по предварительным данным спланирован в течение двух суток, — сообщили сегодня в 10:20 в региональном управлении МЧС . — Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, в администрации города Курска работает оперативный штаб.

Как сообщил глава администрации Железнодорожного округа Андрей Телегин, сейчас питание котельной поддерживается по резервной схеме через завод «Электроагрегат». Температура теплоносителя в системе колеблется в диапазоне 42-45 градусов.

— Температура в квартирах составляет сейчас 17-19 градусов. Люди, безусловно, это ощущают. Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить питание по штатной схеме. Энергетики работают в круглосуточном режиме, — сообщил «КИ» Андрей Телегин.

В зону понижения комнатной температуры попали также 9 из 11 детсадов Железнодорожного округа. В помещениях дошкольных учреждений термометры показывают 17-19 градусов при норме в 18. В школах тоже похолодало, к счастью, дети сейчас находятся на каникулах.

Также в администрации округа отметили, что в резерве имеются масляные радиаторы для населения, которые могут быть использованы в случае ухудшения обстановки.

— Пока такой необходимости нет, — подытожил Андрей Телегин.

Кристина Леонова