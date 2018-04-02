Кличко рассказал, когда киевлянам отключат отопление

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко

«Мы видим, какая затяжная зима в этом году — весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона», — отметил Кличко.

Он напомнил, что прекращать подачу тепла можно будет, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8°С.

Кличко добавил, что дома, которые имеют частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются самостоятельно с согласия всех жильцов дома.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что запасов газа в подземных хранилищах Украины хватит, даже если снег пролежит до июня 2018 года.