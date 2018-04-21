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Под Петербургом выпал снег
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Под Петербургом выпал снег 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Ветер и мокрый снег с дождем вернулись в Ленинградскую область, передают «Невские новости».
Неблагоприятные погодные условия 21 апреля наблюдаются на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. В отдаленные районы Петербурга и на территорию Ленобласти пришел снежный циклон. Вместе с мокрым снегом на протяжении дня ожидается сильный порывистый ветер и дождь. При этом столбик термометра в Ленобласти продолжает показывать устойчивый «плюс».
По информации ГУ МЧС по Ленобласти, 21 апреля в регионе в течение суток температура составит +4…+9 гр., днем местами до +10 гр. Ночью в большинстве районов Ленобласти ожидается дождь, местами небольшой, в отдельных районах туман. Утром и днем дождь, местами сильный, во второй половине дня в отдельных районах с мокрым снегом.
Максимальная температура воздуха на территории Санкт-Петербурга днем 21 апреля составит +7 гр. Ветер ночью юго-западный, западный 5-10 м/с, днем северо-западный, северный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
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