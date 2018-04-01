Самару завалило снегом. Но поле к матчу со «Спартаком» обещают подготовить

Самаре , где 4 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — "Спартак" , сильный снегопад.

"Главный шутник сегодня, 1 апреля, в Самаре — погода. Город буквально завалило снегом", — сообщается в твиттере «Крыльев».

Генеральный директор клуба Виталий Шашков уверен — с полем все будет хорошо. Напомним, из-за сильного мороза матч со «Спартаком» был перенесен с 28 февраля на 4 апреля.

— У нас нет никаких опасений по поводу поля, — сказал Шашков. — Оно готовится, и постоянно ведутся все необходимые работы: его проветривают, подсушивают, стригут, укатывают. В мороз укрывают пленкой. Подогрев включен.

— В ближайшие дни в Самаре будет небольшой плюс. Это облегчит задачу подготовки газона?

— Да. Работы с полем идут в круглосуточном режиме. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Главный шутник сегодня, 1 апреля, в Самаре — погода. Город буквально завалило снегом… pic.twitter.com/QeB4IHGoBa

— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 1 апреля 2018 г.