150 тонн снега соберут сегодня горожане в Петрозаводске

В столице Карелии организован прием снега у населения.

Мы уже сообщали о том, что у Администрации города Петрозаводск закончились средства, выделенные на вывоз снега с улиц города. Администрация предложила выход: «занять» деньги в рамках контракта из средств, предусмотренных на будущую зиму. Но все понимают, что это означает только отложить проблему на будущий год. Между тем, зима не собирается покидать Карелию, и сугробы добровольно таять не спешат.

В этой ситуации городская власть задумала и смогла реализовать совершенно новую идею, позволяющую привлечь горожан к вывозу снега. Сегодня у городской администрации организован прием снега у населения. А чтобы стимулировать людей сдавать снег, предусмотрена система поощрений. Горожане смогут получить скидку на оплату жилищных и коммунальных услуг пропорционально объему сданного снега. За каждые десять кило снега можно получить один процент скидки. Скидка будет действовать всю весну.

У мэрии сегодня с утра оживленно. Сюда идут люди с сумками, пакетами, мешками. Едут легковушки с прицепами. Идут целыми семьями — с детьми, с детскими лопатками. Дети помогают родителям и несут свою небольшую лепту в пакетиках и мешочках. Гора сданного снега растет.

Организован весовой прием. Отстояв небольшую очередь, люди ставят свои мешки и пакеты на весы, получают квитанцию, в которой значится вес сданного снега. Дело идет быстро, настроение у всех праздничное.

Петрозаводчанка Дарья Тимохина рассказала, что вся их семья сегодня здесь.

Наш папа молодец! Сегодня даже в баню не пошел, поднял всех пораньше, вооружил детей лопатками, нам взял две большие лопаты, притащил откуда-то мешки. И вот мы с самого утра здесь. Сдали уже 350 килограммов снега. Так что мы уже получим скидку на ЖКХ в 35 процентов! Для нас это очень важно. Надеемся сегодня сдать не меньше 500 килограммов, чтобы получить скидку 50 процентов…

Многие горожане жалуются на слабую информационную кампанию. Мол, если бы узнали заранее об акции, то еще накануне начали бы заготавливать снег, чтобы с утра сдать побольше.

Иван Семенович Перепелкин приехал из Кондопоги. Привез на своей малолитражке с прицепом кучу мешков с кондопожским снегом. И только разгрузившись и взвесившись, узнал, что скидки на ЖКХ будут действовать только в Петрозаводске. Расстроился, конечно.

Это безобразие! Почему администрация Кондопоги не участвует в акции?! Вот в Петрозаводске руководители неравнодушные, что-то делают для людей. А у нас? Зря ехал, торопился… Теперь, наверное, придется переоформить мою квитанцию за сданный снег на кого-нибудь. Вот идет бабушка с мешочком — ей тяжело снег носить. Отдам свою квитанцию ей…

Естественно, у нас возник вопрос: а что дальше будет со сданным снегом? Куда его девать-то станут? С этим вопросом мы обратились к старшему специалисту по скринингу Отдела снежно-ледяного мониторинга Администрации Петрозаводска Николаю Перегудову.

— Весь снег пойдет в дело, — сказал он. — В знаете, что к фестивалю снежных и ледяных скульптур «Гиперборея» нам всегда нужно много снега и льда. Приходится строить на набережной деревянные кубы, потом наполнять их снегом. Это дорого и хлопотно. А в этом году мы решили арендовать на базе в Томиицах большие промышленные холодильники — это, по сути, целые ангары. Весь сданный горожанами снег сложим туда. Сохраним до следующей «Гипербореи».

— Но ведь это, наверное, недешево. Откуда деньги?

— Свою идею, как окупить затраты, нам предложило Управление культуры администрации. Летом в эти ангары мы пригласим семьи с детьми. Представляете, в разгар лета можно будет оказаться в настоящей зиме со снегом! Дети смогут слепить снеговика, покататься на ледянках, на «ватрушках, поиграть в снежки! Это же здорово. Я уверен, что многие придут. Но об этом лучше поговорить со специалистами Управления культуры — они уже готовят программу.

Между тем, к мэрии приходят все новые граждане, несут снег. Уже к 11 утра люди сдали более 37 тонн снега. А к завершению акции организаторы надеются собрать не менее 150 тонн.