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Синоптики объявили о приходе весны в московский регион
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Синоптики объявили о приходе весны в московский регион 

360tv.ru 1 час назад
Сегодня в Москве и области будет по‐весеннему тепло, но пасмурно. Кроме того, в столичном регионе к концу дня возможен небольшой дождь, сообщили «Метеоновости».
Метеорологи отмечают, что 1 апреля в московский регион,
наконец-то, пришла долгожданная климатическая весна. Температура воздуха днем в столице будет от 3 до 5 градусов тепла, ветер
юго-восточный
до 4–9 метров в секунду.
При этом сохраняется высокая вероятность тумана, что может повлиять на авиасообщение
из-за  плохой видимости. Как сообщают синоптики, потепление ознаменовано приходом теплого атмосферного фронта.
Шквальный ветер снес скамейки и крыши домов в Хабаровске. В социальных сетях пользователи рассказали о том, что  из-за  ветра упала незакрепленная металлическая детская горка, а один из домов жилого комплекса «Твердохлебово» рискует остаться без крыши, так как порывы повредили часть конструкции.
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