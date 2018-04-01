Синоптики объявили о приходе весны в московский регион

Сегодня в Москве и области будет по‐весеннему тепло, но пасмурно. Кроме того, в столичном регионе к концу дня возможен небольшой дождь, сообщили «Метеоновости».

Метеорологи отмечают, что 1 апреля в московский регион,

наконец-то, пришла долгожданная климатическая весна. Температура воздуха днем в столице будет от 3 до 5 градусов тепла, ветер

юго-восточный

до 4–9 метров в секунду.

При этом сохраняется высокая вероятность тумана, что может повлиять на авиасообщение

из-за плохой видимости. Как сообщают синоптики, потепление ознаменовано приходом теплого атмосферного фронта.