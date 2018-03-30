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Московских водителей призвали не торопиться со сменой шин
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Московских водителей призвали не торопиться со сменой шин 

Авторамблер 28 минут назад
Фото: Авторамблер
Как пояснила пресс-служба ЦОДД, водители смогут сменить резину после установления стабильной теплой погоды в утренние и ночные часы. " Необходимо, чтобы она перестала колебаться между отрицательными и положительными значениями", — добавили в учреждении.
Ранее "Авторамблер" сообщал, что теплая погода придет в столицу в первых числах апреля. Уже с середины следующей недели начнется активное таяние снега — ожидается, что сугробы и наледь полностью исчезнут в течение следующих двух недель. Согласно прогнозу, с 5 по 8 апреля температура воздуха в девные часы составит +5+9 градусов, а ночью — от 0 до +3 градусов.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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