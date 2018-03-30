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В Москву приходит весеннее потепление и начинается сезон аллергии
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В Москву приходит весеннее потепление и начинается сезон аллергии 

Ezhikezhik.ru 26 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Гидрометцентр пообещал москвичам весеннее потепление со следующей недели. В понедельник температура поднимется до +11 градусов. В дневные часы землю будет греть солнце и даже с учетом изменчивой апрельской погоды есть надежда, что в скором времени растает 44-сантиметровый снежный покров, который сейчас в 2 раза превышает норму высоты снега в это время года.
После того, как растает снег, на деревьях начнут распускаться листья, а затем начнется цветение, которое часто становится причиной аллергии у детей и взрослых. Следить за распространением пыльцы можно на Яндекс. Погода в разделе «Цветение» на карте ПыльцаClub. Здесь можно прочитать, когда начинают цвести деревья, и узнать, насколько опасен район проживания или работы с точки зрения распространения аллергенов.
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