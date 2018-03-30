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Челябинские экстремалы открыли сезон катания на каяках по реке Миасс
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Челябинские экстремалы открыли сезон катания на каяках по реке Миасс 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Уральские экстремалы открыли сезон каякинга на реке Миасс, об этом они сообщили в социальных сетях.
Любителей водных прогулок на каякингах, которые представляют из себя одноместные гребные лодки, не испугала задержавшаяся в регионе зима. Ещё накануне в Челябинске была метель. Несмотря на это десяток активистов сообщества Uralkayak проплыли по реке Миасс от пруда Коммунар до центра мегаполиса.
«Изначально мы сомневались насчёт погоды, но когда снегопад закончился, решили не отменять прогулку, — цитирует руководителя проекта Юрия Важенина сайт «Znak.com». — Каякеры всю зиму готовились к сезону, занимаясь в бассейне».
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 Ещё 2 источника 
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