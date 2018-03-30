Челябинские экстремалы открыли сезон катания на каяках по реке Миасс

Уральские экстремалы открыли сезон каякинга на реке Миасс, об этом они сообщили в социальных сетях.

Любителей водных прогулок на каякингах, которые представляют из себя одноместные гребные лодки, не испугала задержавшаяся в регионе зима. Ещё накануне в Челябинске была метель. Несмотря на это десяток активистов сообщества Uralkayak проплыли по реке Миасс от пруда Коммунар до центра мегаполиса.