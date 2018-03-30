Краснодарские дороги все-таки затопило из-за дождя

Краснодар . 30 марта — Новая Кубань. Вчера в Краснодаре весь день шел сильный дождь. Синоптики заблаговременно прогнозировали непогоду. Поэтому оперативные службы города были приведены в режим повышенной готовности. Однако предупредить последствия стихии не удалось, пришлось лишь ликвидировать их по факту наступления.

Причина, видимо, кроется в неразвитости и состоянии системы ливневой канализации.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу 29 марта поступило 16 обращений граждан о подтоплениях на проезжей части улиц, возникших в результате продолжительного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. Краснодара.

В ликвидации были задействована 11 вакуумных машин подрядных организаций.

Интересно отметить, что даже ваккумные машины по словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова были направлены в места возможных подтоплений заблаговременно. Большое внимание было уделено ул. Московской, ул. Уральской, ул. им. Вишняковой и ул. Новороссийской.

Однако как бы добросовестно не исполняли свои должностные обязательства синоптики, коммунальщики и чиновники администрации, дождь всегда становится для Краснодара стихийным бедствием.