В Краснодаре подтопило 16 участков дорог

29 марта в городскую единую диспетчерскую службу поступило 16 обращений о подтоплениях на проезжей части улиц, возникших в результате продолжительного дождя, собщили в пресс-службе адмнистрации города. Ликвидируют их 11 вакуумных машин, которые уже работают в разных частях города.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что заранее вакуумные машины отправили на ул. Московскую, ул. Уральскую, ул. им. Вишняковой, ул. Новороссийскую и ряд других.

«Проезд легковых автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу», — цитирует пресс-служба Владимира Архипова. — «При необходимости число водооткачивающей техники может быть увеличено».