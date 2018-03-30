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В Краснодаре подтопило 16 участков дорог
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В Краснодаре подтопило 16 участков дорог 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
29 марта в городскую единую диспетчерскую службу поступило 16 обращений о подтоплениях на проезжей части улиц, возникших в результате продолжительного дождя, собщили в пресс-службе адмнистрации города. Ликвидируют их 11 вакуумных машин, которые уже работают в разных частях города.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что заранее вакуумные машины отправили на ул. Московскую, ул. Уральскую, ул. им. Вишняковой, ул. Новороссийскую и ряд других.
«Проезд легковых автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу», — цитирует пресс-служба Владимира Архипова. — «При необходимости число водооткачивающей техники может быть увеличено».
В ЕДДС Краснодара сообщили, что на всех городских объектах электроэнергетики работают дежурные бригады. Также в режиме повышенной готовности находятся бригады ресурсоснабжающих организаций.
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