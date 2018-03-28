Автомобили сочинцев вновь испачкал грязевой дождь, пришедший из Африки (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 28 марта сочинцам снова пришлось ехать на работу автомобилях, загрязненных дождем с частицами песка, принесенными, как выяснилось, из Африки. В прошлый раз грязевой дождь

прошел над курортным городом 23 марта.

"Предыдущая воздушная масса с частицами песка уже сместилась, сейчас на курорт пришла другая. Природа этого явления такая же — песчаная буря в Африке", — рассказал

Заместитель начальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова подтвердила ТАСС , что, как и в прошлый раз причина этого явления — пыльные бури над севером Африки.

"В тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на побережье Сочи сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы. При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли", — рассказала метеоролог. По ее словам, это не несет угрозы людям или природе.

Спутники NASA зафиксировали в атмосфере большие скопления пыли и песка, отмечает

"Россия. Кубань"

Напомним, 23 марта жителей Краснодарского края удивил и немного испугал дождь желтого цвета. Из-за цветных осадков снег в горах близ города, в том числе на Красной Поляне, окрасился в неестественный рыжий оттенок.

В Гидрометцентре объяснили, что в Сочи могло перенести воздушные массы с Кипра и из Турции , где наблюдается повышенное содержание пыли в воздухе. «На Кипре и севере Турции ветер не очень сильный. Местами при усилении ветра можно говорить о пыльных бурях», — успокоили метеорологи.

Отметим, 26 марта издание

Livescience

цитировало британского климатолога Стивена Китса , который пояснил, что оранжевый снег выпал по всей Восточной Европе, включая, в частности, Грецию , и добрался до Сочи. По его словам, тонированный снег является результатом смешанного песка и пыли, поднятого штормами в Северной Африке.

Independent

напомнили, что подобное явление фиксировалось в Сибири в 2007 году. Местные жители тогда жаловались, что оранжевый снег был маслянистым на ощупь и с неприятным запахом.