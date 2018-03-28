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Автомобили сочинцев вновь испачкал грязевой дождь, пришедший из Африки (ФОТО, ВИДЕО)
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Автомобили сочинцев вновь испачкал грязевой дождь, пришедший из Африки (ФОТО, ВИДЕО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Утром 28 марта сочинцам снова пришлось ехать на работу автомобилях, загрязненных дождем с частицами песка, принесенными, как выяснилось, из Африки. В прошлый раз  грязевой дождь
прошел над курортным городом 23 марта.
"Предыдущая воздушная масса с частицами песка уже сместилась, сейчас на курорт пришла другая. Природа этого явления такая же — песчаная буря в Африке", — рассказал
"Комсомольской правде"
главный метеоролог Краснодарского края Андрей Бондарь.
Заместитель начальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова подтвердила ТАСС, что, как и в прошлый раз причина этого явления — пыльные бури над севером Африки.
"В тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на побережье Сочи сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы. При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли", — рассказала метеоролог. По ее словам, это не несет угрозы людям или природе.
Спутники NASA зафиксировали в атмосфере большие скопления пыли и песка, отмечает
"Россия. Кубань"
Напомним, 23 марта жителей Краснодарского края удивил и немного испугал дождь желтого цвета. Из-за цветных осадков снег в горах близ города, в том числе на Красной Поляне, окрасился в неестественный рыжий оттенок.
В Гидрометцентре объяснили, что в Сочи могло перенести воздушные массы с Кипра и из Турции, где наблюдается повышенное содержание пыли в воздухе. «На Кипре и севере Турции ветер не очень сильный. Местами при усилении ветра можно говорить о пыльных бурях», — успокоили метеорологи.
Отметим, 26 марта издание
Livescience
цитировало британского климатолога Стивена Китса, который пояснил, что оранжевый снег выпал по всей Восточной Европе, включая, в частности, Грецию, и добрался до Сочи. По его словам, тонированный снег является результатом смешанного песка и пыли, поднятого штормами в Северной Африке.
Independent
напомнили, что подобное явление фиксировалось в Сибири в 2007 году. Местные жители тогда жаловались, что оранжевый снег был маслянистым на ощупь и с неприятным запахом.
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