В Вологде специалисты коммунальных служб готовятся к приходу тепла

Коммунальщики чистят от снега и льда колодцы, водопропускные трубки в бордюрном камне на обочинах дороги, освобождают водоотводные канавы, которые покрыты снегом, а также перепахивают слежавшийся снег.

С приближением теплой погоды в городе активизируются работы по прочистке ливневой канализации. Это связано с тем, что из-за талых вод и дождей нагрузка на все элементы ливневки резко возрастет.

Так, сегодня бригада МУП «Вологдагорводаканал» отрабатывает проблемные участки. Например, на улице Саммера трубопровод под дорожным полотном за зиму занесло илом и мусором. Если ситуацию не исправить, то во время потепления, талые воды могут затопить дорогу. Предварительно рабочие осушили участок канавы, чтобы подобраться к трубопроводу, а затем с помощью специального устройства «Крот» пробили затор в трубе.

Протяженность ливневой канализации в Вологде составляет порядка 300 километров. В систему отвода воды входит более 1000 дождеприемных колодцев, множество врезных трубок в бордюрном камне, через которые уходит вода с дороги, водоотводные канавы и трубопроводы.

«На сегодняшний день все врезные трубки прочищены. Дождеприемные колодцы тоже в порядке. Можно сказать, что ливневая канализация готова к весеннему сезону. Но надо понимать, что при такой переменчивой погоде нам придется возвращаться к уже прочищенным объектам», — рассказал зам. начальника участка водоотведения поверхностных сточных вод МУП «Вологдагорводаканал» Орхан Гулиев.

Готовятся к весне и специалисты компании «Магистраль», занимающиеся уборкой улиц. Они перепахивают слежавшийся на обочинах дорог и газонах снег специальными штыками. Благодаря такой работе сугробы становятся рыхлыми и быстрее начинают таять. Ночью на рыхление выходит от трех до четырех единиц техники. Они работают на магистралях, так как в это время движение небольшое. Днем работа продолжается на окраинах города. Специалисты отмечают, что затруднения в работе вызывают припаркованные на дороге автомобили.

Готовясь к весеннему таянию, коммунальщики продолжают работать в зимнем режиме: очистка обочин магистралей, подметание тротуаров и борьба с гололедом. За ночь техника объезжает весь город и расчищает улицы, подсыпая их песко-соляной смесью. Продолжается и вывоз снега с улиц Вологды.

«Снега в этом году было много, да и погода не способствовала тому, чтобы он во время зимнего периода таял. В зимний период было вывезено почти 300 тысяч кубометров снега. В первую очередь очистили мостовые переходы и путепроводы, а также центральные улицы. Вывозим снег из мест возможного подтопления. В основном это частный сектор, микрорайон Ананьино, улица Образцова, Панкратова и ряд других», — рассказала заместитель начальника Департамента городского хозяйства Светлана Тимофеева.

Вывоз снега будет продолжен и на следующей неделе. По прогнозам метеорологов, устойчивых «плюсовых» температур на этой неделе ждать не стоит.