Благоустройство воронежских скверов начнется в мае

Благоустройство зеленых зон в Воронеже планируют начать в мае, об этом сообщила руководитель управления экологии Наталья Ветер на совещании в мэрии 26 марта.

Благоустроить собираются скверы «Комсомольский» и «ВГУ» на Университетской площади, а также места отдыха у воды в парке «Дельфин». Также приведут в порядок Ростовский бульвар. Силами шинного завода будет обустроена многофункциональная спортивная площадка.

В городе посадят тысячи деревьев и кустарников, обустроят цветники, вырубят аварийные деревья.

«Управлением экологии будет продолжена установка контейнеров для раздельного сбора отходов на озелененных территориях», — отметила Наталья Ветер.