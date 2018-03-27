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Благоустройство воронежских скверов начнется в мае
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Благоустройство воронежских скверов начнется в мае 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Благоустройство зеленых зон в Воронеже планируют начать в мае, об этом сообщила руководитель управления экологии Наталья Ветер на совещании в мэрии 26 марта.
Благоустроить собираются скверы «Комсомольский» и «ВГУ» на Университетской площади, а также места отдыха у воды в парке «Дельфин». Также приведут в порядок Ростовский бульвар. Силами шинного завода будет обустроена многофункциональная спортивная площадка.
В городе посадят тысячи деревьев и кустарников, обустроят цветники, вырубят аварийные деревья.
«Управлением экологии будет продолжена установка контейнеров для раздельного сбора отходов на озелененных территориях», — отметила Наталья Ветер.
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